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سعر Aave v1 USDC (AUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.998635 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave v1 USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave v1 USDC خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave v1 USDC (AUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave v1 USDC مقابل USD هو $ +0.0011144 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v1 USDC مقابل USD هو $ +0.0004987183 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v1 USDC مقابل USD هو $ +0.0015254149 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v1 USDC مقابل USD هو $ -0.00302320846825 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0011144 +0.11% 30 يوم $ +0.0004987183 +0.05% 60 يوم $ +0.0015254149 +0.15% 90 يوم $ -0.00302320846825 -0.30%

تحليل سعر Aave v1 USDC (AUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v1 USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995294$ 0.995294 $ 0.995294 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 100.3$ 100.3 $ 100.3 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق Aave v1 USDC (AUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: