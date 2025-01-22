شعار Aave USDT v1

سعر Aave USDT v1 (AUSDT)

USD

مخطط سعر Aave USDT v1 (AUSDT) المباشر

$0.999771
$0.999771$0.999771
+0.40%(1D)

سعر Aave USDT v1 (AUSDT) لليوم

سعر Aave USDT v1 (AUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.998554. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave USDT v1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave USDT v1 خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave USDT v1 (AUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave USDT v1 مقابل USD هو $ +0.00434148 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave USDT v1 مقابل USD هو $ +0.0035250953 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave USDT v1 مقابل USD هو $ +0.0026801189 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave USDT v1 مقابل USD هو $ -0.0009849709186328 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00434148+0.43%
30 يوم$ +0.0035250953+0.35%
60 يوم$ +0.0026801189+0.27%
90 يوم$ -0.0009849709186328-0.09%

تحليل سعر Aave USDT v1 (AUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave USDT v1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.994024
$ 0.994024$ 0.994024

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 100.21
$ 100.21$ 100.21

+0.34%

+0.43%

+0.52%

معلومات سوق Aave USDT v1 (AUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
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ما هو Aave USDT v1 ( AUSDT )

Aave USDT is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aUSDT is pegged 1:1 to the value of the underlying USDT that is deposited in Aave protocol. aUSDT, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aUSDT accrue interest in real time, directly in your wallet!

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المصدر Aave USDT v1 (AUSDT)

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