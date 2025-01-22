احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AUSDT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AUSDT.

سعر Aave USDT (AUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.998518 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71M - تغيير سعر Aave USDT خلال اليوم هو +0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave USDT (AUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave USDT مقابل USD هو $ +0.00470197 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave USDT مقابل USD هو $ -0.0038266205 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave USDT مقابل USD هو $ +0.0014776069 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave USDT مقابل USD هو $ -0.0012789786702849 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00470197 +0.47% 30 يوم $ -0.0038266205 -0.38% 60 يوم $ +0.0014776069 +0.15% 90 يوم $ -0.0012789786702849 -0.12%

تحليل سعر Aave USDT (AUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994024$ 0.994024 $ 0.994024 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) +0.47% تغير السعر (7 أيام) +0.10%

معلومات سوق Aave USDT (AUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: