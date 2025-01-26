سعر Aave UNI (AUNI)
سعر Aave UNI (AUNI) المباشر لليوم هو USD 12.24. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AUNI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave UNI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave UNI خلال اليوم هو -0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AUNI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AUNI.
خلال اليوم، كان سعر Aave UNI مقابل USD هو $ -0.11171577349149 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave UNI مقابل USD هو $ -1.0253876400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave UNI مقابل USD هو $ +1.4668501680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave UNI مقابل USD هو $ +4.711754943256969 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.11171577349149
|-0.90%
|30 يوم
|$ -1.0253876400
|-8.37%
|60 يوم
|$ +1.4668501680
|+11.98%
|90 يوم
|$ +4.711754943256969
|+62.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave UNI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-0.90%
-13.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AUNI إلى AUD
A$19.3392
|1 AUNI إلى GBP
￡9.792
|1 AUNI إلى EUR
€11.628
|1 AUNI إلى USD
$12.24
|1 AUNI إلى MYR
RM53.4888
|1 AUNI إلى TRY
₺436.2336
|1 AUNI إلى JPY
¥1,909.44
|1 AUNI إلى RUB
₽1,197.072
|1 AUNI إلى INR
₹1,054.8432
|1 AUNI إلى IDR
Rp197,419.3272
|1 AUNI إلى PHP
₱712.98
|1 AUNI إلى EGP
￡E.615.4272
|1 AUNI إلى BRL
R$72.3384
|1 AUNI إلى CAD
C$17.5032
|1 AUNI إلى BDT
৳1,489.8528
|1 AUNI إلى NGN
₦19,065.3912
|1 AUNI إلى UAH
₴513.1008
|1 AUNI إلى VES
Bs685.44
|1 AUNI إلى PKR
Rs3,404.6784
|1 AUNI إلى KZT
₸6,328.8144
|1 AUNI إلى THB
฿409.9176
|1 AUNI إلى TWD
NT$400.7376
|1 AUNI إلى CHF
Fr11.016
|1 AUNI إلى HKD
HK$95.2272
|1 AUNI إلى MAD
.د.م121.9104