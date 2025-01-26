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سعر Aave TUSD (ATUSD) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ATUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave TUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave TUSD خلال اليوم هو -0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave TUSD (ATUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave TUSD مقابل USD هو $ -0.0026584161081411 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave TUSD مقابل USD هو $ -0.0003527524 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave TUSD مقابل USD هو $ -0.0043882839 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave TUSD مقابل USD هو $ +0.0073673741586835 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0026584161081411 -0.26% 30 يوم $ -0.0003527524 -0.03% 60 يوم $ -0.0043882839 -0.43% 90 يوم $ +0.0073673741586835 +0.74%

تحليل سعر Aave TUSD (ATUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave TUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99441$ 0.99441 $ 0.99441 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) -0.26% تغير السعر (7 أيام) +0.26%

معلومات سوق Aave TUSD (ATUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: