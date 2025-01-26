سعر Aave SUSD (ASUSD)
سعر Aave SUSD (ASUSD) المباشر لليوم هو USD 0.971787. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave SUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 35.08K
- تغيير سعر Aave SUSD خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ASUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ASUSD.
خلال اليوم، كان سعر Aave SUSD مقابل USD هو $ -0.0083756914589184 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave SUSD مقابل USD هو $ -0.0100791804 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave SUSD مقابل USD هو $ -0.0267547537 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave SUSD مقابل USD هو $ -0.0221494645327692 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0083756914589184
|-0.85%
|30 يوم
|$ -0.0100791804
|-1.03%
|60 يوم
|$ -0.0267547537
|-2.75%
|90 يوم
|$ -0.0221494645327692
|-2.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave SUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-0.85%
-1.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave SUSD is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aSUSD is pegged 1:1 to the value of the underlying SUSD that is deposited in Aave protocol. aSUSD, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aSUSD accrue interest in real time, directly in your wallet!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ASUSD إلى AUD
A$1.53542346
|1 ASUSD إلى GBP
￡0.7774296
|1 ASUSD إلى EUR
€0.92319765
|1 ASUSD إلى USD
$0.971787
|1 ASUSD إلى MYR
RM4.24670919
|1 ASUSD إلى TRY
₺34.63448868
|1 ASUSD إلى JPY
¥151.598772
|1 ASUSD إلى RUB
₽95.0407686
|1 ASUSD إلى INR
₹83.74860366
|1 ASUSD إلى IDR
Rp15,673.98167661
|1 ASUSD إلى PHP
₱56.60659275
|1 ASUSD إلى EGP
￡E.48.86145036
|1 ASUSD إلى BRL
R$5.74326117
|1 ASUSD إلى CAD
C$1.38965541
|1 ASUSD إلى BDT
৳118.28591364
|1 ASUSD إلى NGN
₦1,513.68458481
|1 ASUSD إلى UAH
₴40.73731104
|1 ASUSD إلى VES
Bs54.420072
|1 ASUSD إلى PKR
Rs270.31227192
|1 ASUSD إلى KZT
₸502.47218622
|1 ASUSD إلى THB
฿32.60345385
|1 ASUSD إلى TWD
NT$31.81630638
|1 ASUSD إلى CHF
Fr0.8746083
|1 ASUSD إلى HKD
HK$7.56050286
|1 ASUSD إلى MAD
.د.م9.67899852