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سعر Aave SNX (ASNX) المباشر لليوم هو USD 1.6 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASNX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave SNX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave SNX خلال اليوم هو +3.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave SNX (ASNX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave SNX مقابل USD هو $ +0.04950189 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave SNX مقابل USD هو $ -0.3474056000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave SNX مقابل USD هو $ -0.4260158400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave SNX مقابل USD هو $ +0.1949538721646062 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.04950189 +3.19% 30 يوم $ -0.3474056000 -21.71% 60 يوم $ -0.4260158400 -26.62% 90 يوم $ +0.1949538721646062 +13.88%

تحليل سعر Aave SNX (ASNX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave SNX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.55$ 1.55 $ 1.55 24 ساعة مرتفع $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 عالية طوال الوقت $ 25.59$ 25.59 $ 25.59 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +3.19% تغير السعر (7 أيام) -10.73%

معلومات سوق Aave SNX (ASNX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: