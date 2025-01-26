سعر Aave REN (AREN)
سعر Aave REN (AREN) المباشر لليوم هو USD 0.02661955. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AREN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave REN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave REN خلال اليوم هو +0.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave REN مقابل USD هو $ +0.00013922 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave REN مقابل USD هو $ -0.0021006365 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave REN مقابل USD هو $ -0.0103620032 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave REN مقابل USD هو $ -0.00800613107476386 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013922
|+0.53%
|30 يوم
|$ -0.0021006365
|-7.89%
|60 يوم
|$ -0.0103620032
|-38.92%
|90 يوم
|$ -0.00800613107476386
|-23.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave REN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+0.53%
-9.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave REN is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aREN is pegged 1:1 to the value of the underlying REN that is deposited in Aave protocol. aREN, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aREN accrue interest in real time, directly in your wallet!
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