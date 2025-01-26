احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AREN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AREN.

سعر Aave REN (AREN) المباشر لليوم هو USD 0.02661955 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AREN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave REN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave REN خلال اليوم هو +0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave REN (AREN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave REN مقابل USD هو $ +0.00013922 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave REN مقابل USD هو $ -0.0021006365 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave REN مقابل USD هو $ -0.0103620032 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave REN مقابل USD هو $ -0.00800613107476386 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013922 +0.53% 30 يوم $ -0.0021006365 -7.89% 60 يوم $ -0.0103620032 -38.92% 90 يوم $ -0.00800613107476386 -23.12%

تحليل سعر Aave REN (AREN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave REN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02635688$ 0.02635688 $ 0.02635688 24 ساعة مرتفع $ 0.02688441$ 0.02688441 $ 0.02688441 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +0.53% تغير السعر (7 أيام) -9.52%

معلومات سوق Aave REN (AREN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: