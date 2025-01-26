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سعر Aave RAI (ARAI) المباشر لليوم هو USD 3.02 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ARAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave RAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave RAI خلال اليوم هو +2.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave RAI (ARAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave RAI مقابل USD هو $ +0.077718 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave RAI مقابل USD هو $ +0.0722245080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave RAI مقابل USD هو $ -0.0252148860 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave RAI مقابل USD هو $ -0.0044711272876437 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.077718 +2.65% 30 يوم $ +0.0722245080 +2.39% 60 يوم $ -0.0252148860 -0.83% 90 يوم $ -0.0044711272876437 -0.14%

تحليل سعر Aave RAI (ARAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave RAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.94$ 2.94 $ 2.94 24 ساعة مرتفع $ 3.04$ 3.04 $ 3.04 عالية طوال الوقت $ 3.18$ 3.18 $ 3.18 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +2.65% تغير السعر (7 أيام) +0.32%

معلومات سوق Aave RAI (ARAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: