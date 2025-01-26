سعر Aave RAI (ARAI)
سعر Aave RAI (ARAI) المباشر لليوم هو USD 3.02. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave RAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave RAI خلال اليوم هو +2.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave RAI مقابل USD هو $ +0.077718 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave RAI مقابل USD هو $ +0.0722245080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave RAI مقابل USD هو $ -0.0252148860 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave RAI مقابل USD هو $ -0.0044711272876437 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.077718
|+2.65%
|30 يوم
|$ +0.0722245080
|+2.39%
|60 يوم
|$ -0.0252148860
|-0.83%
|90 يوم
|$ -0.0044711272876437
|-0.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave RAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+2.65%
+0.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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