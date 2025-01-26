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سعر Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.43531 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMWMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave Polygon WMATIC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21 - تغيير سعر Aave Polygon WMATIC خلال اليوم هو +1.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon WMATIC مقابل USD هو $ +0.00509602 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon WMATIC مقابل USD هو $ -0.0366283328 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon WMATIC مقابل USD هو $ -0.0754959874 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon WMATIC مقابل USD هو $ +0.1083409635390939 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00509602 +1.19% 30 يوم $ -0.0366283328 -8.41% 60 يوم $ -0.0754959874 -17.34% 90 يوم $ +0.1083409635390939 +33.13%

تحليل سعر Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon WMATIC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.428432$ 0.428432 $ 0.428432 24 ساعة مرتفع $ 0.439326$ 0.439326 $ 0.439326 عالية طوال الوقت $ 2.93$ 2.93 $ 2.93 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +1.19% تغير السعر (7 أيام) -9.69%

معلومات سوق Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: