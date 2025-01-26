سعر Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC)
سعر Aave Polygon WMATIC (AMWMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.43531. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMWMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave Polygon WMATIC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21
- تغيير سعر Aave Polygon WMATIC خلال اليوم هو +1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AMWMATIC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AMWMATIC.
خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon WMATIC مقابل USD هو $ +0.00509602 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon WMATIC مقابل USD هو $ -0.0366283328 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon WMATIC مقابل USD هو $ -0.0754959874 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon WMATIC مقابل USD هو $ +0.1083409635390939 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00509602
|+1.19%
|30 يوم
|$ -0.0366283328
|-8.41%
|60 يوم
|$ -0.0754959874
|-17.34%
|90 يوم
|$ +0.1083409635390939
|+33.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon WMATIC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+1.19%
-9.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AMWMATIC إلى AUD
A$0.6877898
|1 AMWMATIC إلى GBP
￡0.348248
|1 AMWMATIC إلى EUR
€0.4135445
|1 AMWMATIC إلى USD
$0.43531
|1 AMWMATIC إلى MYR
RM1.9023047
|1 AMWMATIC إلى TRY
₺15.5144484
|1 AMWMATIC إلى JPY
¥67.90836
|1 AMWMATIC إلى RUB
₽42.573318
|1 AMWMATIC إلى INR
₹37.5150158
|1 AMWMATIC إلى IDR
Rp7,021.1280493
|1 AMWMATIC إلى PHP
₱25.3568075
|1 AMWMATIC إلى EGP
￡E.21.8873868
|1 AMWMATIC إلى BRL
R$2.5726821
|1 AMWMATIC إلى CAD
C$0.6224933
|1 AMWMATIC إلى BDT
৳52.9859332
|1 AMWMATIC إلى NGN
₦678.0519153
|1 AMWMATIC إلى UAH
₴18.2481952
|1 AMWMATIC إلى VES
Bs24.37736
|1 AMWMATIC إلى PKR
Rs121.0858296
|1 AMWMATIC إلى KZT
₸225.0813886
|1 AMWMATIC إلى THB
฿14.6046505
|1 AMWMATIC إلى TWD
NT$14.2520494
|1 AMWMATIC إلى CHF
Fr0.391779
|1 AMWMATIC إلى HKD
HK$3.3867118
|1 AMWMATIC إلى MAD
.د.م4.3356876