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سعر Aave Polygon WBTC (AMWBTC) المباشر لليوم هو USD 104,373 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave Polygon WBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 405.87K - تغيير سعر Aave Polygon WBTC خلال اليوم هو -0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave Polygon WBTC (AMWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon WBTC مقابل USD هو $ -84.0257352297 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon WBTC مقابل USD هو $ +9,320.2584048000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon WBTC مقابل USD هو $ +14,908.3470756000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon WBTC مقابل USD هو $ +36,913.22915953313 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -84.0257352297 -0.08% 30 يوم $ +9,320.2584048000 +8.93% 60 يوم $ +14,908.3470756000 +14.28% 90 يوم $ +36,913.22915953313 +54.72%

تحليل سعر Aave Polygon WBTC (AMWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 103,764$ 103,764 $ 103,764 24 ساعة مرتفع $ 105,828$ 105,828 $ 105,828 عالية طوال الوقت $ 108,606$ 108,606 $ 108,606 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) -0.24%

معلومات سوق Aave Polygon WBTC (AMWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: