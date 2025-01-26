سعر Aave Polygon WBTC (AMWBTC)
سعر Aave Polygon WBTC (AMWBTC) المباشر لليوم هو USD 104,373. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave Polygon WBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 405.87K
- تغيير سعر Aave Polygon WBTC خلال اليوم هو -0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon WBTC مقابل USD هو $ -84.0257352297 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon WBTC مقابل USD هو $ +9,320.2584048000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon WBTC مقابل USD هو $ +14,908.3470756000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon WBTC مقابل USD هو $ +36,913.22915953313 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -84.0257352297
|-0.08%
|30 يوم
|$ +9,320.2584048000
|+8.93%
|60 يوم
|$ +14,908.3470756000
|+14.28%
|90 يوم
|$ +36,913.22915953313
|+54.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-0.08%
-0.24%
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