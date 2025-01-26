شعار Aave Polygon USDT

سعر Aave Polygon USDT (AMUSDT)

USD

مخطط سعر Aave Polygon USDT (AMUSDT) المباشر

$0.999762
$0.999762$0.999762
0.00%(1D)

سعر Aave Polygon USDT (AMUSDT) لليوم

سعر Aave Polygon USDT (AMUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.999889. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave Polygon USDT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 297.70K
- تغيير سعر Aave Polygon USDT خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave Polygon USDT (AMUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon USDT مقابل USD هو $ +0.00134673 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDT مقابل USD هو $ +0.0009739918 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDT مقابل USD هو $ -0.0010837796 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDT مقابل USD هو $ +0.0016005432348455 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00134673+0.13%
30 يوم$ +0.0009739918+0.10%
60 يوم$ -0.0010837796-0.10%
90 يوم$ +0.0016005432348455+0.16%

تحليل سعر Aave Polygon USDT (AMUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.99804
$ 0.99804$ 0.99804

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

-0.01%

+0.13%

+0.06%

معلومات سوق Aave Polygon USDT (AMUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 297.70K
$ 297.70K$ 297.70K

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ما هو Aave Polygon USDT ( AMUSDT )

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المصدر Aave Polygon USDT (AMUSDT)

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