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سعر Aave Polygon USDT (AMUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.999889 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave Polygon USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 297.70K - تغيير سعر Aave Polygon USDT خلال اليوم هو +0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave Polygon USDT (AMUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon USDT مقابل USD هو $ +0.00134673 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDT مقابل USD هو $ +0.0009739918 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDT مقابل USD هو $ -0.0010837796 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDT مقابل USD هو $ +0.0016005432348455 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00134673 +0.13% 30 يوم $ +0.0009739918 +0.10% 60 يوم $ -0.0010837796 -0.10% 90 يوم $ +0.0016005432348455 +0.16%

تحليل سعر Aave Polygon USDT (AMUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99804$ 0.99804 $ 0.99804 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.13% تغير السعر (7 أيام) +0.06%

معلومات سوق Aave Polygon USDT (AMUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: