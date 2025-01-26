سعر Aave Polygon USDC (AMUSDC)
سعر Aave Polygon USDC (AMUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave Polygon USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 347.47K
- تغيير سعر Aave Polygon USDC خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon USDC مقابل USD هو $ +0.00144841 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDC مقابل USD هو $ -0.0000172000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDC مقابل USD هو $ -0.0013177000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDC مقابل USD هو $ -0.000259465084423 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00144841
|+0.15%
|30 يوم
|$ -0.0000172000
|-0.00%
|60 يوم
|$ -0.0013177000
|-0.13%
|90 يوم
|$ -0.000259465084423
|-0.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.15%
-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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