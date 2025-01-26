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سعر Aave Polygon USDC (AMUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave Polygon USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 347.47K - تغيير سعر Aave Polygon USDC خلال اليوم هو +0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave Polygon USDC (AMUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon USDC مقابل USD هو $ +0.00144841 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDC مقابل USD هو $ -0.0000172000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDC مقابل USD هو $ -0.0013177000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon USDC مقابل USD هو $ -0.000259465084423 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00144841 +0.15% 30 يوم $ -0.0000172000 -0.00% 60 يوم $ -0.0013177000 -0.13% 90 يوم $ -0.000259465084423 -0.02%

تحليل سعر Aave Polygon USDC (AMUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.998102$ 0.998102 $ 0.998102 24 ساعة مرتفع $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 عالية طوال الوقت $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق Aave Polygon USDC (AMUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: