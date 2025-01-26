سعر Aave Polygon DAI (AMDAI)
سعر Aave Polygon DAI (AMDAI) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave Polygon DAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 243.54K
- تغيير سعر Aave Polygon DAI خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon DAI مقابل USD هو $ -0.0017385079419917 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon DAI مقابل USD هو $ -0.0000497000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon DAI مقابل USD هو $ +0.0003496000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon DAI مقابل USD هو $ -0.0003205311795487 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0017385079419917
|-0.17%
|30 يوم
|$ -0.0000497000
|-0.00%
|60 يوم
|$ +0.0003496000
|+0.03%
|90 يوم
|$ -0.0003205311795487
|-0.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon DAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.17%
-0.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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