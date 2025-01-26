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سعر Aave Polygon DAI (AMDAI) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave Polygon DAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 243.54K - تغيير سعر Aave Polygon DAI خلال اليوم هو -0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave Polygon DAI (AMDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon DAI مقابل USD هو $ -0.0017385079419917 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon DAI مقابل USD هو $ -0.0000497000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon DAI مقابل USD هو $ +0.0003496000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon DAI مقابل USD هو $ -0.0003205311795487 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0017385079419917 -0.17% 30 يوم $ -0.0000497000 -0.00% 60 يوم $ +0.0003496000 +0.03% 90 يوم $ -0.0003205311795487 -0.03%

تحليل سعر Aave Polygon DAI (AMDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon DAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.99824$ 0.99824 $ 0.99824 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.17% تغير السعر (7 أيام) -0.09%

معلومات سوق Aave Polygon DAI (AMDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: