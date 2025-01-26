سعر Aave Polygon AAVE (AMAAVE)
سعر Aave Polygon AAVE (AMAAVE) المباشر لليوم هو USD 328.68. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMAAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave Polygon AAVE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave Polygon AAVE خلال اليوم هو -0.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon AAVE مقابل USD هو $ -2.8848373951657 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon AAVE مقابل USD هو $ -11.9569182480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon AAVE مقابل USD هو $ +268.1684014680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon AAVE مقابل USD هو $ +182.13481380064302 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.8848373951657
|-0.87%
|30 يوم
|$ -11.9569182480
|-3.63%
|60 يوم
|$ +268.1684014680
|+81.59%
|90 يوم
|$ +182.13481380064302
|+124.29%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon AAVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-0.87%
+3.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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