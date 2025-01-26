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سعر Aave Polygon AAVE (AMAAVE) المباشر لليوم هو USD 328.68 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMAAVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave Polygon AAVE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave Polygon AAVE خلال اليوم هو -0.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave Polygon AAVE (AMAAVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave Polygon AAVE مقابل USD هو $ -2.8848373951657 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Polygon AAVE مقابل USD هو $ -11.9569182480 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Polygon AAVE مقابل USD هو $ +268.1684014680 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Polygon AAVE مقابل USD هو $ +182.13481380064302 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.8848373951657 -0.87% 30 يوم $ -11.9569182480 -3.63% 60 يوم $ +268.1684014680 +81.59% 90 يوم $ +182.13481380064302 +124.29%

تحليل سعر Aave Polygon AAVE (AMAAVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Polygon AAVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 327.65$ 327.65 $ 327.65 24 ساعة مرتفع $ 338.56$ 338.56 $ 338.56 عالية طوال الوقت $ 470.81$ 470.81 $ 470.81 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.87% تغير السعر (7 أيام) +3.45%

معلومات سوق Aave Polygon AAVE (AMAAVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: