سعر Aave MKR v1 (AMKR)
سعر Aave MKR v1 (AMKR) المباشر لليوم هو USD 1,238.77. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMKR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave MKR v1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave MKR v1 خلال اليوم هو -1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave MKR v1 مقابل USD هو $ -13.40681573896 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave MKR v1 مقابل USD هو $ -233.4488079170 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave MKR v1 مقابل USD هو $ -362.9780676730 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave MKR v1 مقابل USD هو $ +142.7038616406887 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -13.40681573896
|-1.07%
|30 يوم
|$ -233.4488079170
|-18.84%
|60 يوم
|$ -362.9780676730
|-29.30%
|90 يوم
|$ +142.7038616406887
|+13.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave MKR v1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-1.07%
-10.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave MKR is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aMKR is pegged 1:1 to the value of the underlying MKR that is deposited in Aave protocol. aMKR, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aMKR accrue interest in real time, directly in your wallet!
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