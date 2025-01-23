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سعر Aave MANA (AMANA) المباشر لليوم هو USD 0.472543 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AMANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave MANA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave MANA خلال اليوم هو -5.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave MANA (AMANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave MANA مقابل USD هو $ -0.0269852511032365 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave MANA مقابل USD هو $ -0.0191897822 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave MANA مقابل USD هو $ -0.1128601381 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave MANA مقابل USD هو $ +0.1651885642472308 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0269852511032365 -5.41% 30 يوم $ -0.0191897822 -4.06% 60 يوم $ -0.1128601381 -23.88% 90 يوم $ +0.1651885642472308 +53.75%

تحليل سعر Aave MANA (AMANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave MANA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.469517$ 0.469517 $ 0.469517 24 ساعة مرتفع $ 0.49911$ 0.49911 $ 0.49911 عالية طوال الوقت $ 5.86$ 5.86 $ 5.86 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) -5.41% تغير السعر (7 أيام) -10.41%

معلومات سوق Aave MANA (AMANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: