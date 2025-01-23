سعر Aave MANA (AMANA)
سعر Aave MANA (AMANA) المباشر لليوم هو USD 0.472543. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AMANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave MANA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave MANA خلال اليوم هو -5.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave MANA مقابل USD هو $ -0.0269852511032365 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave MANA مقابل USD هو $ -0.0191897822 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave MANA مقابل USD هو $ -0.1128601381 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave MANA مقابل USD هو $ +0.1651885642472308 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0269852511032365
|-5.41%
|30 يوم
|$ -0.0191897822
|-4.06%
|60 يوم
|$ -0.1128601381
|-23.88%
|90 يوم
|$ +0.1651885642472308
|+53.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave MANA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
-5.41%
-10.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave MANA is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aMANA is pegged 1:1 to the value of the underlying MANA that is deposited in Aave protocol. aMANA, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aMANA accrue interest in real time, directly in your wallet!
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