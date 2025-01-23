سعر Aave LINK (ALINK)
سعر Aave LINK (ALINK) المباشر لليوم هو USD 24.8. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ALINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave LINK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave LINK خلال اليوم هو -5.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave LINK مقابل USD هو $ -1.43222678407022 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave LINK مقابل USD هو $ +1.1233780000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave LINK مقابل USD هو $ +9.5198768000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave LINK مقابل USD هو $ +12.902149250108024 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.43222678407022
|-5.46%
|30 يوم
|$ +1.1233780000
|+4.53%
|60 يوم
|$ +9.5198768000
|+38.39%
|90 يوم
|$ +12.902149250108024
|+108.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave LINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-5.46%
+14.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave LINK is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aLINK is pegged 1:1 to the value of the underlying LINK that is deposited in Aave protocol. aLINK, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aLINK accrue interest in real time, directly in your wallet!
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