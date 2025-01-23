سعر Aave KNC (AKNC)
سعر Aave KNC (AKNC) المباشر لليوم هو USD 0.532018. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AKNC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave KNC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave KNC خلال اليوم هو -3.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave KNC مقابل USD هو $ -0.0182165857622397 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave KNC مقابل USD هو $ -0.0249684559 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave KNC مقابل USD هو $ -0.0645914541 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave KNC مقابل USD هو $ +0.0965884287309108 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0182165857622397
|-3.31%
|30 يوم
|$ -0.0249684559
|-4.69%
|60 يوم
|$ -0.0645914541
|-12.14%
|90 يوم
|$ +0.0965884287309108
|+22.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave KNC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-3.31%
-14.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave KNC is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aKNC is pegged 1:1 to the value of the underlying KNC that is deposited in Aave protocol. aKNC, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aKNC accrue interest in real time, directly in your wallet!
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