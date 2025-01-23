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سعر Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) المباشر لليوم هو USD 3,225.15 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASTETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave Interest Bearing STETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave Interest Bearing STETH خلال اليوم هو -3.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave Interest Bearing STETH مقابل USD هو $ -115.67938592317 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Interest Bearing STETH مقابل USD هو $ -145.2994578000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Interest Bearing STETH مقابل USD هو $ -198.0951633000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Interest Bearing STETH مقابل USD هو $ +725.8122111250176 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -115.67938592317 -3.47% 30 يوم $ -145.2994578000 -4.50% 60 يوم $ -198.0951633000 -6.14% 90 يوم $ +725.8122111250176 +29.04%

تحليل سعر Aave Interest Bearing STETH (ASTETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Interest Bearing STETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,204.49$ 3,204.49 $ 3,204.49 24 ساعة مرتفع $ 3,337.86$ 3,337.86 $ 3,337.86 عالية طوال الوقت $ 4,089.44$ 4,089.44 $ 4,089.44 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -3.47% تغير السعر (7 أيام) -5.06%

معلومات سوق Aave Interest Bearing STETH (ASTETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: