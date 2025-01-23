سعر Aave Interest Bearing STETH (ASTETH)
سعر Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) المباشر لليوم هو USD 3,225.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASTETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave Interest Bearing STETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave Interest Bearing STETH خلال اليوم هو -3.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave Interest Bearing STETH مقابل USD هو $ -115.67938592317 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Interest Bearing STETH مقابل USD هو $ -145.2994578000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Interest Bearing STETH مقابل USD هو $ -198.0951633000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Interest Bearing STETH مقابل USD هو $ +725.8122111250176 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -115.67938592317
|-3.47%
|30 يوم
|$ -145.2994578000
|-4.50%
|60 يوم
|$ -198.0951633000
|-6.14%
|90 يوم
|$ +725.8122111250176
|+29.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Interest Bearing STETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-3.47%
-5.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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