احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AGUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AGUSD.

سعر Aave GUSD (AGUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998512 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AGUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave GUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave GUSD خلال اليوم هو -0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave GUSD (AGUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave GUSD مقابل USD هو $ -0.0040484169808052 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave GUSD مقابل USD هو $ -0.0002760885 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave GUSD مقابل USD هو $ -0.0015769500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave GUSD مقابل USD هو $ -0.006194207251881 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0040484169808052 -0.40% 30 يوم $ -0.0002760885 -0.02% 60 يوم $ -0.0015769500 -0.15% 90 يوم $ -0.006194207251881 -0.61%

تحليل سعر Aave GUSD (AGUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave GUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994243$ 0.994243 $ 0.994243 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -0.40% تغير السعر (7 أيام) -0.27%

معلومات سوق Aave GUSD (AGUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: