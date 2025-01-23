سعر Aave ETH v1 (AETH)
سعر Aave ETH v1 (AETH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave ETH v1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Aave ETH v1 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave ETH v1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave ETH v1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave ETH v1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave ETH v1 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
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|90 يوم
|$ 0
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave ETH is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aETH is pegged 1:1 to the value of the underlying ETH that is deposited in Aave protocol. aETH, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aETH accrue interest in real time, directly in your wallet!
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