سعر Aave ENJ (AENJ)
سعر Aave ENJ (AENJ) المباشر لليوم هو USD 0.166623. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AENJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave ENJ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave ENJ خلال اليوم هو -4.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave ENJ مقابل USD هو $ -0.0086399613299672 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave ENJ مقابل USD هو $ -0.0473986949 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave ENJ مقابل USD هو $ -0.0628014916 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave ENJ مقابل USD هو $ +0.00941465307976361 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0086399613299672
|-4.94%
|30 يوم
|$ -0.0473986949
|-28.44%
|60 يوم
|$ -0.0628014916
|-37.69%
|90 يوم
|$ +0.00941465307976361
|+5.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave ENJ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-4.94%
-20.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave ENJ is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aENJ is pegged 1:1 to the value of the underlying ENJ that is deposited in Aave protocol. aENJ, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aENJ accrue interest in real time, directly in your wallet!
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