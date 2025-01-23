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سعر Aave ENJ (AENJ) المباشر لليوم هو USD 0.166623 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AENJ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave ENJ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave ENJ خلال اليوم هو -4.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave ENJ (AENJ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave ENJ مقابل USD هو $ -0.0086399613299672 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave ENJ مقابل USD هو $ -0.0473986949 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave ENJ مقابل USD هو $ -0.0628014916 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave ENJ مقابل USD هو $ +0.00941465307976361 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0086399613299672 -4.94% 30 يوم $ -0.0473986949 -28.44% 60 يوم $ -0.0628014916 -37.69% 90 يوم $ +0.00941465307976361 +5.99%

تحليل سعر Aave ENJ (AENJ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave ENJ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.165556$ 0.165556 $ 0.165556 24 ساعة مرتفع $ 0.175114$ 0.175114 $ 0.175114 عالية طوال الوقت $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -4.94% تغير السعر (7 أيام) -20.63%

معلومات سوق Aave ENJ (AENJ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: