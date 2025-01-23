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سعر Aave DAI v1 (ADAI) المباشر لليوم هو USD 0.998504 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ADAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave DAI v1 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.39 - تغيير سعر Aave DAI v1 خلال اليوم هو -0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave DAI v1 (ADAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave DAI v1 مقابل USD هو $ -0.0017969832664483 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave DAI v1 مقابل USD هو $ +0.0029883227 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave DAI v1 مقابل USD هو $ -0.0014182750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave DAI v1 مقابل USD هو $ +0.0007104256960926 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0017969832664483 -0.17% 30 يوم $ +0.0029883227 +0.30% 60 يوم $ -0.0014182750 -0.14% 90 يوم $ +0.0007104256960926 +0.07%

تحليل سعر Aave DAI v1 (ADAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave DAI v1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994279$ 0.994279 $ 0.994279 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -0.17% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Aave DAI v1 (ADAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: