سعر Aave DAI (ADAI)
سعر Aave DAI (ADAI) المباشر لليوم هو USD 0.998504. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave DAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 530.50K
- تغيير سعر Aave DAI خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave DAI مقابل USD هو $ -0.0017969832664483 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave DAI مقابل USD هو $ +0.0029883227 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave DAI مقابل USD هو $ -0.0014182750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave DAI مقابل USD هو $ +0.0007104256960926 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0017969832664483
|-0.17%
|30 يوم
|$ +0.0029883227
|+0.30%
|60 يوم
|$ -0.0014182750
|-0.14%
|90 يوم
|$ +0.0007104256960926
|+0.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave DAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-0.17%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave DAI is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aDAI is pegged 1:1 to the value of the underlying DAI that is deposited in Aave protocol. aDAI, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aDAI accrue interest in real time, directly in your wallet!
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