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سعر Aave CRV (ACRV) المباشر لليوم هو USD 0.756746 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ACRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave CRV الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave CRV خلال اليوم هو -11.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave CRV (ACRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave CRV مقابل USD هو $ -0.0955987625830106 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave CRV مقابل USD هو $ -0.1381796250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave CRV مقابل USD هو $ +0.3713070355 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave CRV مقابل USD هو $ +0.50596233557307193 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0955987625830106 -11.21% 30 يوم $ -0.1381796250 -18.25% 60 يوم $ +0.3713070355 +49.07% 90 يوم $ +0.50596233557307193 +201.75%

تحليل سعر Aave CRV (ACRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave CRV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.7519$ 0.7519 $ 0.7519 24 ساعة مرتفع $ 0.853577$ 0.853577 $ 0.853577 عالية طوال الوقت $ 6.72$ 6.72 $ 6.72 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -11.21% تغير السعر (7 أيام) -21.51%

معلومات سوق Aave CRV (ACRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: