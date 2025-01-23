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سعر Aave CRV (ACRV)

USD

مخطط سعر Aave CRV (ACRV) المباشر

$0.756593
$0.756593$0.756593
-11.20%(1D)

سعر Aave CRV (ACRV) لليوم

سعر Aave CRV (ACRV) المباشر لليوم هو USD 0.756746. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ACRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave CRV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave CRV خلال اليوم هو -11.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave CRV (ACRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave CRV مقابل USD هو $ -0.0955987625830106 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave CRV مقابل USD هو $ -0.1381796250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave CRV مقابل USD هو $ +0.3713070355 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave CRV مقابل USD هو $ +0.50596233557307193 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0955987625830106-11.21%
30 يوم$ -0.1381796250-18.25%
60 يوم$ +0.3713070355+49.07%
90 يوم$ +0.50596233557307193+201.75%

تحليل سعر Aave CRV (ACRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave CRV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.7519
$ 0.7519$ 0.7519

$ 0.853577
$ 0.853577$ 0.853577

$ 6.72
$ 6.72$ 6.72

-0.00%

-11.21%

-21.51%

معلومات سوق Aave CRV (ACRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو Aave CRV ( ACRV )

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المصدر Aave CRV (ACRV)

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