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سعر Aave BUSD (ABUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998515 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ABUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave BUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave BUSD خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave BUSD (ABUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave BUSD مقابل USD هو $ -0.000418907538688 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave BUSD مقابل USD هو $ +0.0021623840 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave BUSD مقابل USD هو $ -0.0001479799 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave BUSD مقابل USD هو $ +0.0014391570533889 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000418907538688 -0.04% 30 يوم $ +0.0021623840 +0.22% 60 يوم $ -0.0001479799 -0.01% 90 يوم $ +0.0014391570533889 +0.14%

تحليل سعر Aave BUSD (ABUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave BUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994193$ 0.994193 $ 0.994193 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Aave BUSD (ABUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: