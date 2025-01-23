سعر Aave BUSD (ABUSD)
سعر Aave BUSD (ABUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998515. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave BUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave BUSD خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave BUSD مقابل USD هو $ -0.000418907538688 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave BUSD مقابل USD هو $ +0.0021623840 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave BUSD مقابل USD هو $ -0.0001479799 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave BUSD مقابل USD هو $ +0.0014391570533889 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000418907538688
|-0.04%
|30 يوم
|$ +0.0021623840
|+0.22%
|60 يوم
|$ -0.0001479799
|-0.01%
|90 يوم
|$ +0.0014391570533889
|+0.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave BUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-0.04%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave BUSD is an interest bearing token pegged 1:1 to underlying BUSD deposited in Aave. aBUSD accrue interest in real time in your wallet.
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