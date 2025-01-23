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سعر Aave BAT (ABAT) المباشر لليوم هو USD 0.228554 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ABAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave BAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave BAT خلال اليوم هو -3.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave BAT (ABAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave BAT مقابل USD هو $ -0.0083140946224504 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave BAT مقابل USD هو $ -0.0025988189 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave BAT مقابل USD هو $ -0.0258410009 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave BAT مقابل USD هو $ +0.05431541532014838 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0083140946224504 -3.51% 30 يوم $ -0.0025988189 -1.13% 60 يوم $ -0.0258410009 -11.30% 90 يوم $ +0.05431541532014838 +31.17%

تحليل سعر Aave BAT (ABAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave BAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.22711$ 0.22711 $ 0.22711 24 ساعة مرتفع $ 0.237715$ 0.237715 $ 0.237715 عالية طوال الوقت $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -3.51% تغير السعر (7 أيام) -9.99%

معلومات سوق Aave BAT (ABAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: