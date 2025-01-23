سعر Aave Balancer Pool Token (ABPT)
سعر Aave Balancer Pool Token (ABPT) المباشر لليوم هو USD 0.412602. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave Balancer Pool Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave Balancer Pool Token خلال اليوم هو -6.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ -0.028410253312978695 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ -0.0312765931 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ +0.2693047890 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ +0.21452319261115788 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.028410253312978695
|-6.44%
|30 يوم
|$ -0.0312765931
|-7.58%
|60 يوم
|$ +0.2693047890
|+65.27%
|90 يوم
|$ +0.21452319261115788
|+108.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Balancer Pool Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-6.44%
+5.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aave Balancer Pool Token (aBPT) is the LP staking token that can be obtained for providing liquidity to the AAVE/ETH smart pool on Balancer.
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