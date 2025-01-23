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سعر Aave Balancer Pool Token (ABPT) المباشر لليوم هو USD 0.412602 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ABPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave Balancer Pool Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave Balancer Pool Token خلال اليوم هو -6.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave Balancer Pool Token (ABPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ -0.028410253312978695 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ -0.0312765931 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ +0.2693047890 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave Balancer Pool Token مقابل USD هو $ +0.21452319261115788 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.028410253312978695 -6.44% 30 يوم $ -0.0312765931 -7.58% 60 يوم $ +0.2693047890 +65.27% 90 يوم $ +0.21452319261115788 +108.30%

تحليل سعر Aave Balancer Pool Token (ABPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave Balancer Pool Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.409953$ 0.409953 $ 0.409953 24 ساعة مرتفع $ 0.441645$ 0.441645 $ 0.441645 عالية طوال الوقت $ 0.488268$ 0.488268 $ 0.488268 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -6.44% تغير السعر (7 أيام) +5.77%

معلومات سوق Aave Balancer Pool Token (ABPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: