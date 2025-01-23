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سعر Aave BAL (ABAL) المباشر لليوم هو USD 2.59 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ABAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave BAL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave BAL خلال اليوم هو -5.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave BAL (ABAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave BAL مقابل USD هو $ -0.143528406670252 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave BAL مقابل USD هو $ -0.0088627210 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave BAL مقابل USD هو $ +0.0240240630 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave BAL مقابل USD هو $ +0.6559330920273093 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.143528406670252 -5.23% 30 يوم $ -0.0088627210 -0.34% 60 يوم $ +0.0240240630 +0.93% 90 يوم $ +0.6559330920273093 +33.91%

تحليل سعر Aave BAL (ABAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave BAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 24 ساعة مرتفع $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 عالية طوال الوقت $ 34.88$ 34.88 $ 34.88 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -5.23% تغير السعر (7 أيام) +1.44%

معلومات سوق Aave BAL (ABAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: