سعر Aave BAL (ABAL)
سعر Aave BAL (ABAL) المباشر لليوم هو USD 2.59. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave BAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave BAL خلال اليوم هو -5.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave BAL مقابل USD هو $ -0.143528406670252 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave BAL مقابل USD هو $ -0.0088627210 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave BAL مقابل USD هو $ +0.0240240630 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave BAL مقابل USD هو $ +0.6559330920273093 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.143528406670252
|-5.23%
|30 يوم
|$ -0.0088627210
|-0.34%
|60 يوم
|$ +0.0240240630
|+0.93%
|90 يوم
|$ +0.6559330920273093
|+33.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave BAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-5.23%
+1.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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