سعر Aave AMM WETH (AAMMWETH)
سعر Aave AMM WETH (AAMMWETH) المباشر لليوم هو USD 3,224.49. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM WETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM WETH خلال اليوم هو -3.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM WETH مقابل USD هو $ -107.953908049349 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM WETH مقابل USD هو $ -135.3276534630 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM WETH مقابل USD هو $ -196.0248083250 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM WETH مقابل USD هو $ +712.824492185825 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -107.953908049349
|-3.23%
|30 يوم
|$ -135.3276534630
|-4.19%
|60 يوم
|$ -196.0248083250
|-6.07%
|90 يوم
|$ +712.824492185825
|+28.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-3.23%
-4.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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