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سعر Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) المباشر لليوم هو USD 102,399 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM WBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM WBTC خلال اليوم هو -3.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM WBTC مقابل USD هو $ -3,756.8916190788 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM WBTC مقابل USD هو $ +11,168.0445360000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM WBTC مقابل USD هو $ +5,225.7896064000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM WBTC مقابل USD هو $ +35,481.39882460126 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -3,756.8916190788 -3.54% 30 يوم $ +11,168.0445360000 +10.91% 60 يوم $ +5,225.7896064000 +5.10% 90 يوم $ +35,481.39882460126 +53.02%

تحليل سعر Aave AMM WBTC (AAMMWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 101,752$ 101,752 $ 101,752 24 ساعة مرتفع $ 106,036$ 106,036 $ 106,036 عالية طوال الوقت $ 108,618$ 108,618 $ 108,618 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -3.54% تغير السعر (7 أيام) +2.66%

معلومات سوق Aave AMM WBTC (AAMMWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: