سعر Aave AMM WBTC (AAMMWBTC)
سعر Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) المباشر لليوم هو USD 102,399. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM WBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM WBTC خلال اليوم هو -3.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM WBTC مقابل USD هو $ -3,756.8916190788 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM WBTC مقابل USD هو $ +11,168.0445360000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM WBTC مقابل USD هو $ +5,225.7896064000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM WBTC مقابل USD هو $ +35,481.39882460126 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -3,756.8916190788
|-3.54%
|30 يوم
|$ +11,168.0445360000
|+10.91%
|60 يوم
|$ +5,225.7896064000
|+5.10%
|90 يوم
|$ +35,481.39882460126
|+53.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-3.54%
+2.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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