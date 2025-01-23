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سعر Aave AMM USDT (AAMMUSDT) المباشر لليوم هو USD 0.998325 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM USDT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM USDT خلال اليوم هو -0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM USDT (AAMMUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM USDT مقابل USD هو $ -0.0028750373793736 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM USDT مقابل USD هو $ +0.0004521413 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM USDT مقابل USD هو $ -0.0028121816 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM USDT مقابل USD هو $ -0.005155465679034 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0028750373793736 -0.28% 30 يوم $ +0.0004521413 +0.05% 60 يوم $ -0.0028121816 -0.28% 90 يوم $ -0.005155465679034 -0.51%

تحليل سعر Aave AMM USDT (AAMMUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM USDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994142$ 0.994142 $ 0.994142 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -0.23%

معلومات سوق Aave AMM USDT (AAMMUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: