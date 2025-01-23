سعر Aave AMM USDC (AAMMUSDC)
سعر Aave AMM USDC (AAMMUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.998442. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM USDC خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ -0.0015267157016476 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ +0.0031213293 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ -0.0015243214 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ +0.0022528861184087 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0015267157016476
|-0.15%
|30 يوم
|$ +0.0031213293
|+0.31%
|60 يوم
|$ -0.0015243214
|-0.15%
|90 يوم
|$ +0.0022528861184087
|+0.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.50%
-0.15%
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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