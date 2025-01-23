شعار Aave AMM USDC

سعر Aave AMM USDC (AAMMUSDC)

USD

مخطط سعر Aave AMM USDC (AAMMUSDC) المباشر

$0.998442
$0.998442$0.998442
-0.10%(1D)

سعر Aave AMM USDC (AAMMUSDC) لليوم

سعر Aave AMM USDC (AAMMUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.998442. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM USDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM USDC خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave AMM USDC (AAMMUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ -0.0015267157016476 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ +0.0031213293 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ -0.0015243214 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ +0.0022528861184087 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0015267157016476-0.15%
30 يوم$ +0.0031213293+0.31%
60 يوم$ -0.0015243214-0.15%
90 يوم$ +0.0022528861184087+0.23%

تحليل سعر Aave AMM USDC (AAMMUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.994259
$ 0.994259$ 0.994259

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

-0.50%

-0.15%

-0.02%

معلومات سوق Aave AMM USDC (AAMMUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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المصدر Aave AMM USDC (AAMMUSDC)

الموقع الرسمي

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عملة AAMMUSDC إلى العملات المحلية

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0.80873802
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RM4.43308248
1 AAMMUSDC إلى TRY
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1 AAMMUSDC إلى JPY
¥156.24618858
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99.0953685
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86.32529532
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Rp16,103.90097126
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58.49871678
1 AAMMUSDC إلى EGP
￡E.50.23161702
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R$5.93074548
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Bs54.91431
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฿33.90709032
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Fr0.8985978
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