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سعر Aave AMM USDC (AAMMUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.998442 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM USDC خلال اليوم هو -0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM USDC (AAMMUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ -0.0015267157016476 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ +0.0031213293 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ -0.0015243214 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM USDC مقابل USD هو $ +0.0022528861184087 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0015267157016476 -0.15% 30 يوم $ +0.0031213293 +0.31% 60 يوم $ -0.0015243214 -0.15% 90 يوم $ +0.0022528861184087 +0.23%

تحليل سعر Aave AMM USDC (AAMMUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.994259$ 0.994259 $ 0.994259 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) -0.15% تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Aave AMM USDC (AAMMUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: