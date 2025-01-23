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سعر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH)

USD

مخطط سعر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) المباشر

$26,862
$26,862$26,862
-2.70%(1D)

سعر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) لليوم

سعر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) المباشر لليوم هو USD 26,862. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIYFIWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniYFIWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniYFIWETH خلال اليوم هو -2.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ -756.58102965422 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ -2,444.7374820000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ -449.4630426000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ +8,022.34460402585 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -756.58102965422-2.73%
30 يوم$ -2,444.7374820000-9.10%
60 يوم$ -449.4630426000-1.67%
90 يوم$ +8,022.34460402585+42.58%

تحليل سعر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniYFIWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 26,559
$ 26,559$ 26,559

$ 27,723
$ 27,723$ 27,723

$ 57,229
$ 57,229$ 57,229

+0.51%

-2.73%

-6.72%

معلومات سوق Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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المصدر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH)

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