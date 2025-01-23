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سعر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) المباشر لليوم هو USD 26,862 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNIYFIWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniYFIWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniYFIWETH خلال اليوم هو -2.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ -756.58102965422 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ -2,444.7374820000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ -449.4630426000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ +8,022.34460402585 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -756.58102965422 -2.73% 30 يوم $ -2,444.7374820000 -9.10% 60 يوم $ -449.4630426000 -1.67% 90 يوم $ +8,022.34460402585 +42.58%

تحليل سعر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniYFIWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 26,559$ 26,559 $ 26,559 24 ساعة مرتفع $ 27,723$ 27,723 $ 27,723 عالية طوال الوقت $ 57,229$ 57,229 $ 57,229 تغير السعر (1 ساعة) +0.51% تغير السعر (1يوم) -2.73% تغير السعر (7 أيام) -6.72%

معلومات سوق Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: