سعر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH)
سعر Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) المباشر لليوم هو USD 26,862. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIYFIWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniYFIWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniYFIWETH خلال اليوم هو -2.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ -756.58102965422 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ -2,444.7374820000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ -449.4630426000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniYFIWETH مقابل USD هو $ +8,022.34460402585 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -756.58102965422
|-2.73%
|30 يوم
|$ -2,444.7374820000
|-9.10%
|60 يوم
|$ -449.4630426000
|-1.67%
|90 يوم
|$ +8,022.34460402585
|+42.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniYFIWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-2.73%
-6.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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