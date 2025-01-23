سعر Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH)
سعر Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) المباشر لليوم هو USD 4,653,988,450. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIWBTCWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniWBTCWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniWBTCWETH خلال اليوم هو -3.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AAMMUNIWBTCWETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AAMMUNIWBTCWETH.
خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniWBTCWETH مقابل USD هو $ -169,102,135.134355 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCWETH مقابل USD هو $ +145,916,499.8728500000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCWETH مقابل USD هو $ -26,183,339.0197000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCWETH مقابل USD هو $ +1,349,889,180.1808395 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -169,102,135.134355
|-3.50%
|30 يوم
|$ +145,916,499.8728500000
|+3.14%
|60 يوم
|$ -26,183,339.0197000000
|-0.56%
|90 يوم
|$ +1,349,889,180.1808395
|+40.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniWBTCWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-3.50%
-1.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى AUD
A$7,399,841,635.5
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى GBP
￡3,769,730,644.5
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى EUR
€4,467,828,912
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى USD
$4,653,988,450
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى MYR
RM20,663,708,718
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى TRY
₺165,914,688,242.5
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى JPY
¥728,302,652,540.5
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى RUB
₽461,908,353,662.5
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى INR
₹402,383,841,387
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى IDR
Rp75,064,319,329,703.5
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى PHP
₱272,677,183,285.5
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى EGP
￡E.234,142,158,919.5
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى BRL
R$27,644,691,393
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى CAD
C$6,655,203,483.5
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى BDT
৳567,600,431,362
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى NGN
₦7,249,192,029,373.5
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى UAH
₴195,467,514,900
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى VES
Bs255,969,364,750
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى PKR
Rs1,297,438,900,091
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى KZT
₸2,425,193,381,295
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى THB
฿158,049,447,762
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى TWD
NT$152,371,581,853
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى CHF
Fr4,188,589,605
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى HKD
HK$36,208,030,141
|1 AAMMUNIWBTCWETH إلى MAD
.د.م46,446,804,731