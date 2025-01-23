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سعر Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) المباشر لليوم هو USD 4,653,988,450 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNIWBTCWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniWBTCWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniWBTCWETH خلال اليوم هو -3.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniWBTCWETH مقابل USD هو $ -169,102,135.134355 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCWETH مقابل USD هو $ +145,916,499.8728500000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCWETH مقابل USD هو $ -26,183,339.0197000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCWETH مقابل USD هو $ +1,349,889,180.1808395 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -169,102,135.134355 -3.50% 30 يوم $ +145,916,499.8728500000 +3.14% 60 يوم $ -26,183,339.0197000000 -0.56% 90 يوم $ +1,349,889,180.1808395 +40.85%

تحليل سعر Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniWBTCWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4,636,231,564$ 4,636,231,564 $ 4,636,231,564 24 ساعة مرتفع $ 4,830,928,278$ 4,830,928,278 $ 4,830,928,278 عالية طوال الوقت $ 5,377,637,179$ 5,377,637,179 $ 5,377,637,179 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -3.50% تغير السعر (7 أيام) -1.19%

معلومات سوق Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: