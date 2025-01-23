سعر Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC)
سعر Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) المباشر لليوم هو USD 115,787,452,390,919. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIWBTCUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniWBTCUSDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniWBTCUSDC خلال اليوم هو -1.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniWBTCUSDC مقابل USD هو $ -2,337,625,535,700.2 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCUSDC مقابل USD هو $ +6,628,136,924,665.7672360000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCUSDC مقابل USD هو $ +3,636,687,040,929.7012277000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCUSDC مقابل USD هو $ +22,746,796,280,532.42 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2,337,625,535,700.2
|-1.98%
|30 يوم
|$ +6,628,136,924,665.7672360000
|+5.72%
|60 يوم
|$ +3,636,687,040,929.7012277000
|+3.14%
|90 يوم
|$ +22,746,796,280,532.42
|+24.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniWBTCUSDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-1.98%
+1.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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