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سعر Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) المباشر لليوم هو USD 115,787,452,390,919 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNIWBTCUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniWBTCUSDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniWBTCUSDC خلال اليوم هو -1.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniWBTCUSDC مقابل USD هو $ -2,337,625,535,700.2 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCUSDC مقابل USD هو $ +6,628,136,924,665.7672360000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCUSDC مقابل USD هو $ +3,636,687,040,929.7012277000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniWBTCUSDC مقابل USD هو $ +22,746,796,280,532.42 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2,337,625,535,700.2 -1.98% 30 يوم $ +6,628,136,924,665.7672360000 +5.72% 60 يوم $ +3,636,687,040,929.7012277000 +3.14% 90 يوم $ +22,746,796,280,532.42 +24.45%

تحليل سعر Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniWBTCUSDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 115,350,579,122,823$ 115,350,579,122,823 $ 115,350,579,122,823 24 ساعة مرتفع $ 118,091,375,570,030$ 118,091,375,570,030 $ 118,091,375,570,030 عالية طوال الوقت $ 119,349,654,663,075$ 119,349,654,663,075 $ 119,349,654,663,075 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -1.98% تغير السعر (7 أيام) +1.40%

معلومات سوق Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: