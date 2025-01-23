سعر Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH)
سعر Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) المباشر لليوم هو USD 283,782,811. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIUSDCWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniUSDCWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniUSDCWETH خلال اليوم هو -1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniUSDCWETH مقابل USD هو $ -4,881,366.5008732 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUSDCWETH مقابل USD هو $ -3,013,291.0220413000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUSDCWETH مقابل USD هو $ -3,747,011.4798818000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUSDCWETH مقابل USD هو $ +39,857,007.15326396 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -4,881,366.5008732
|-1.69%
|30 يوم
|$ -3,013,291.0220413000
|-1.06%
|60 يوم
|$ -3,747,011.4798818000
|-1.32%
|90 يوم
|$ +39,857,007.15326396
|+16.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniUSDCWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-1.69%
-2.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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