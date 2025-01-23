احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AAMMUNIUSDCWETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AAMMUNIUSDCWETH.

سعر Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) المباشر لليوم هو USD 283,782,811 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNIUSDCWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniUSDCWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniUSDCWETH خلال اليوم هو -1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniUSDCWETH مقابل USD هو $ -4,881,366.5008732 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUSDCWETH مقابل USD هو $ -3,013,291.0220413000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUSDCWETH مقابل USD هو $ -3,747,011.4798818000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUSDCWETH مقابل USD هو $ +39,857,007.15326396 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -4,881,366.5008732 -1.69% 30 يوم $ -3,013,291.0220413000 -1.06% 60 يوم $ -3,747,011.4798818000 -1.32% 90 يوم $ +39,857,007.15326396 +16.34%

تحليل سعر Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniUSDCWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 282,739,155$ 282,739,155 $ 282,739,155 24 ساعة مرتفع $ 289,299,688$ 289,299,688 $ 289,299,688 عالية طوال الوقت $ 315,589,067$ 315,589,067 $ 315,589,067 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -1.69% تغير السعر (7 أيام) -2.14%

معلومات سوق Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: