شعار Aave AMM UniUNIWETH

سعر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH)

USD

مخطط سعر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) المباشر

$1,023.84
$1,023.84$1,023.84
-3.80%(1D)

سعر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) لليوم

سعر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) المباشر لليوم هو USD 1,023.84. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIUNIWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniUNIWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniUNIWETH خلال اليوم هو -3.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ -41.378242668425 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ -62.8550733600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ +70.9149466080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ +322.1457416922423 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -41.378242668425-3.88%
30 يوم$ -62.8550733600-6.13%
60 يوم$ +70.9149466080+6.93%
90 يوم$ +322.1457416922423+45.91%

تحليل سعر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniUNIWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1,017.49
$ 1,017.49$ 1,017.49

$ 1,066.95
$ 1,066.95$ 1,066.95

$ 1,561.79
$ 1,561.79$ 1,561.79

-0.00%

-3.88%

-7.53%

معلومات سوق Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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المصدر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH)

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