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سعر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) المباشر لليوم هو USD 1,023.84 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNIUNIWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniUNIWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniUNIWETH خلال اليوم هو -3.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ -41.378242668425 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ -62.8550733600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ +70.9149466080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ +322.1457416922423 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -41.378242668425 -3.88% 30 يوم $ -62.8550733600 -6.13% 60 يوم $ +70.9149466080 +6.93% 90 يوم $ +322.1457416922423 +45.91%

تحليل سعر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniUNIWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,017.49$ 1,017.49 $ 1,017.49 24 ساعة مرتفع $ 1,066.95$ 1,066.95 $ 1,066.95 عالية طوال الوقت $ 1,561.79$ 1,561.79 $ 1,561.79 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -3.88% تغير السعر (7 أيام) -7.53%

معلومات سوق Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: