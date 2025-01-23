سعر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH)
سعر Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) المباشر لليوم هو USD 1,023.84. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIUNIWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniUNIWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniUNIWETH خلال اليوم هو -3.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ -41.378242668425 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ -62.8550733600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ +70.9149466080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniUNIWETH مقابل USD هو $ +322.1457416922423 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -41.378242668425
|-3.88%
|30 يوم
|$ -62.8550733600
|-6.13%
|60 يوم
|$ +70.9149466080
|+6.93%
|90 يوم
|$ +322.1457416922423
|+45.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniUNIWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-3.88%
-7.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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