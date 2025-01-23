سعر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)
سعر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) المباشر لليوم هو USD 339.51. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNISNXWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniSNXWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniSNXWETH خلال اليوم هو -4.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ -14.5720735719085 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ -41.6558059890 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ -49.9889431350 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ +58.8057251775149 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -14.5720735719085
|-4.11%
|30 يوم
|$ -41.6558059890
|-12.26%
|60 يوم
|$ -49.9889431350
|-14.72%
|90 يوم
|$ +58.8057251775149
|+20.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniSNXWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-4.11%
-8.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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