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سعر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) المباشر لليوم هو USD 339.51 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNISNXWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniSNXWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniSNXWETH خلال اليوم هو -4.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ -14.5720735719085 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ -41.6558059890 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ -49.9889431350 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ +58.8057251775149 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -14.5720735719085 -4.11% 30 يوم $ -41.6558059890 -12.26% 60 يوم $ -49.9889431350 -14.72% 90 يوم $ +58.8057251775149 +20.95%

تحليل سعر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniSNXWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 337.37$ 337.37 $ 337.37 24 ساعة مرتفع $ 355.02$ 355.02 $ 355.02 عالية طوال الوقت $ 765.6$ 765.6 $ 765.6 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -4.11% تغير السعر (7 أيام) -8.42%

معلومات سوق Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: