شعار Aave AMM UniSNXWETH

سعر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)

USD

مخطط سعر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) المباشر

$339.51
$339.51$339.51
-4.10%(1D)

سعر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) لليوم

سعر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) المباشر لليوم هو USD 339.51. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNISNXWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniSNXWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniSNXWETH خلال اليوم هو -4.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ -14.5720735719085 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ -41.6558059890 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ -49.9889431350 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniSNXWETH مقابل USD هو $ +58.8057251775149 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -14.5720735719085-4.11%
30 يوم$ -41.6558059890-12.26%
60 يوم$ -49.9889431350-14.72%
90 يوم$ +58.8057251775149+20.95%

تحليل سعر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniSNXWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 337.37
$ 337.37$ 337.37

$ 355.02
$ 355.02$ 355.02

$ 765.6
$ 765.6$ 765.6

+0.11%

-4.11%

-8.42%

معلومات سوق Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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المصدر Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH)

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