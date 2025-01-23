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سعر Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) المباشر لليوم هو USD 49.09 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNIRENWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniRENWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniRENWETH خلال اليوم هو -2.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniRENWETH مقابل USD هو $ -1.40454233170847 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniRENWETH مقابل USD هو $ -2.0939535860 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniRENWETH مقابل USD هو $ -10.9029675440 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniRENWETH مقابل USD هو $ +4.33101918892419 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.40454233170847 -2.78% 30 يوم $ -2.0939535860 -4.26% 60 يوم $ -10.9029675440 -22.21% 90 يوم $ +4.33101918892419 +9.68%

تحليل سعر Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniRENWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 48.78$ 48.78 $ 48.78 24 ساعة مرتفع $ 50.89$ 50.89 $ 50.89 عالية طوال الوقت $ 228.42$ 228.42 $ 228.42 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -2.78% تغير السعر (7 أيام) -7.17%

معلومات سوق Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: