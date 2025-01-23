سعر Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH)
سعر Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) المباشر لليوم هو USD 49.09. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIRENWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniRENWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniRENWETH خلال اليوم هو -2.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniRENWETH مقابل USD هو $ -1.40454233170847 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniRENWETH مقابل USD هو $ -2.0939535860 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniRENWETH مقابل USD هو $ -10.9029675440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniRENWETH مقابل USD هو $ +4.33101918892419 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.40454233170847
|-2.78%
|30 يوم
|$ -2.0939535860
|-4.26%
|60 يوم
|$ -10.9029675440
|-22.21%
|90 يوم
|$ +4.33101918892419
|+9.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniRENWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-2.78%
-7.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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