سعر Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH)
سعر Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) المباشر لليوم هو USD 5,942.41. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIMKRWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniMKRWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniMKRWETH خلال اليوم هو -3.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniMKRWETH مقابل USD هو $ -230.127733018684 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniMKRWETH مقابل USD هو $ -813.4576933820 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniMKRWETH مقابل USD هو $ -1,037.7801054360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniMKRWETH مقابل USD هو $ +986.701315254988 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -230.127733018684
|-3.72%
|30 يوم
|$ -813.4576933820
|-13.68%
|60 يوم
|$ -1,037.7801054360
|-17.46%
|90 يوم
|$ +986.701315254988
|+19.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniMKRWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-3.72%
-8.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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