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سعر Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) المباشر لليوم هو USD 5,942.41 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNIMKRWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniMKRWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniMKRWETH خلال اليوم هو -3.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniMKRWETH مقابل USD هو $ -230.127733018684 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniMKRWETH مقابل USD هو $ -813.4576933820 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniMKRWETH مقابل USD هو $ -1,037.7801054360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniMKRWETH مقابل USD هو $ +986.701315254988 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -230.127733018684 -3.72% 30 يوم $ -813.4576933820 -13.68% 60 يوم $ -1,037.7801054360 -17.46% 90 يوم $ +986.701315254988 +19.91%

تحليل سعر Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniMKRWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 5,905.55$ 5,905.55 $ 5,905.55 24 ساعة مرتفع $ 6,182.57$ 6,182.57 $ 6,182.57 عالية طوال الوقت $ 11,087.25$ 11,087.25 $ 11,087.25 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -3.72% تغير السعر (7 أيام) -8.81%

معلومات سوق Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: