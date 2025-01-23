سعر Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH)
سعر Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) المباشر لليوم هو USD 1,045.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNILINKWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniLINKWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniLINKWETH خلال اليوم هو -4.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniLINKWETH مقابل USD هو $ -47.530121835574 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniLINKWETH مقابل USD هو $ +5.5638638130 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniLINKWETH مقابل USD هو $ +165.7038656820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniLINKWETH مقابل USD هو $ +420.8584087770465 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -47.530121835574
|-4.34%
|30 يوم
|$ +5.5638638130
|+0.53%
|60 يوم
|$ +165.7038656820
|+15.85%
|90 يوم
|$ +420.8584087770465
|+67.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniLINKWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-4.34%
+4.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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