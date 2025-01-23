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سعر Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) المباشر لليوم هو USD 1,045.23 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNILINKWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniLINKWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniLINKWETH خلال اليوم هو -4.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniLINKWETH مقابل USD هو $ -47.530121835574 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniLINKWETH مقابل USD هو $ +5.5638638130 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniLINKWETH مقابل USD هو $ +165.7038656820 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniLINKWETH مقابل USD هو $ +420.8584087770465 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -47.530121835574 -4.34% 30 يوم $ +5.5638638130 +0.53% 60 يوم $ +165.7038656820 +15.85% 90 يوم $ +420.8584087770465 +67.41%

تحليل سعر Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniLINKWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,040.79$ 1,040.79 $ 1,040.79 24 ساعة مرتفع $ 1,094.53$ 1,094.53 $ 1,094.53 عالية طوال الوقت $ 1,285.72$ 1,285.72 $ 1,285.72 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -4.34% تغير السعر (7 أيام) +4.61%

معلومات سوق Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: