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سعر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) المباشر لليوم هو USD 226.92 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNIDAIWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniDAIWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniDAIWETH خلال اليوم هو -1.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ -3.9556564929538 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ -3.3709873680 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ -4.8558837720 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ +29.7425769776288 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -3.9556564929538 -1.71% 30 يوم $ -3.3709873680 -1.48% 60 يوم $ -4.8558837720 -2.13% 90 يوم $ +29.7425769776288 +15.08%

تحليل سعر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniDAIWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 226.09$ 226.09 $ 226.09 24 ساعة مرتفع $ 231.37$ 231.37 $ 231.37 عالية طوال الوقت $ 253.82$ 253.82 $ 253.82 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -1.71% تغير السعر (7 أيام) -2.31%

معلومات سوق Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: