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سعر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH)

USD

مخطط سعر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) المباشر

$226.92
$226.92$226.92
-1.70%(1D)

سعر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) لليوم

سعر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) المباشر لليوم هو USD 226.92. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIDAIWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniDAIWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniDAIWETH خلال اليوم هو -1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ -3.9556564929538 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ -3.3709873680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ -4.8558837720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ +29.7425769776288 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -3.9556564929538-1.71%
30 يوم$ -3.3709873680-1.48%
60 يوم$ -4.8558837720-2.13%
90 يوم$ +29.7425769776288+15.08%

تحليل سعر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniDAIWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 226.09
$ 226.09$ 226.09

$ 231.37
$ 231.37$ 231.37

$ 253.82
$ 253.82$ 253.82

-0.25%

-1.71%

-2.31%

معلومات سوق Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو Aave AMM UniDAIWETH ( AAMMUNIDAIWETH )

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المصدر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH)

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