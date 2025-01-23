سعر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH)
سعر Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) المباشر لليوم هو USD 226.92. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIDAIWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniDAIWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniDAIWETH خلال اليوم هو -1.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ -3.9556564929538 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ -3.3709873680 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ -4.8558837720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIWETH مقابل USD هو $ +29.7425769776288 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -3.9556564929538
|-1.71%
|30 يوم
|$ -3.3709873680
|-1.48%
|60 يوم
|$ -4.8558837720
|-2.13%
|90 يوم
|$ +29.7425769776288
|+15.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniDAIWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-1.71%
-2.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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