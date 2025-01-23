سعر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC)
سعر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) المباشر لليوم هو USD 2,263,163. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIDAIUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniDAIUSDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniDAIUSDC خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AAMMUNIDAIUSDC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AAMMUNIDAIUSDC.
خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ -3,894.192156784 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ +7,071.9317424000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ -2,545.1531098000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ +2,072.1199257406 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -3,894.192156784
|-0.17%
|30 يوم
|$ +7,071.9317424000
|+0.31%
|60 يوم
|$ -2,545.1531098000
|-0.11%
|90 يوم
|$ +2,072.1199257406
|+0.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniDAIUSDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-0.17%
-0.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى AUD
A$3,598,429.17
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى GBP
￡1,833,162.03
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى EUR
€2,172,636.48
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى USD
$2,263,163
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى MYR
RM10,048,443.72
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى TRY
₺80,681,760.95
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى JPY
¥354,162,377.87
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى RUB
₽224,618,927.75
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى INR
₹195,673,072.98
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى IDR
Rp36,502,623,921.89
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى PHP
₱132,598,720.17
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى EGP
￡E.113,859,730.53
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى BRL
R$13,443,188.22
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى CAD
C$3,236,323.09
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى BDT
৳276,015,359.48
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى NGN
₦3,525,170,583.69
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى UAH
₴95,052,846
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى VES
Bs124,473,965
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى PKR
Rs630,924,581.14
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى KZT
₸1,179,334,239.3
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى THB
฿76,857,015.48
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى TWD
NT$74,095,956.62
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى CHF
Fr2,036,846.7
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى HKD
HK$17,607,408.14
|1 AAMMUNIDAIUSDC إلى MAD
.د.م22,586,366.74