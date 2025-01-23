شعار Aave AMM UniDAIUSDC

سعر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC)

USD

مخطط سعر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) المباشر

$2,263,163
$2,263,163$2,263,163
-0.10%(1D)

سعر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) لليوم

سعر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) المباشر لليوم هو USD 2,263,163. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIDAIUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniDAIUSDC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniDAIUSDC خلال اليوم هو -0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ -3,894.192156784 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ +7,071.9317424000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ -2,545.1531098000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ +2,072.1199257406 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -3,894.192156784-0.17%
30 يوم$ +7,071.9317424000+0.31%
60 يوم$ -2,545.1531098000-0.11%
90 يوم$ +2,072.1199257406+0.09%

تحليل سعر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniDAIUSDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 2,253,993
$ 2,253,993$ 2,253,993

$ 2,277,725
$ 2,277,725$ 2,277,725

$ 2,347,965
$ 2,347,965$ 2,347,965

-0.51%

-0.17%

-0.04%

معلومات سوق Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو Aave AMM UniDAIUSDC ( AAMMUNIDAIUSDC )

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المصدر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC)

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عملة AAMMUNIDAIUSDC إلى العملات المحلية

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A$3,598,429.17
1 AAMMUNIDAIUSDC إلى GBP
1,833,162.03
1 AAMMUNIDAIUSDC إلى EUR
2,172,636.48
1 AAMMUNIDAIUSDC إلى USD
$2,263,163
1 AAMMUNIDAIUSDC إلى MYR
RM10,048,443.72
1 AAMMUNIDAIUSDC إلى TRY
80,681,760.95
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￡E.113,859,730.53
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