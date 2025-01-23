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سعر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) المباشر لليوم هو USD 2,263,163 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNIDAIUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniDAIUSDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniDAIUSDC خلال اليوم هو -0.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ -3,894.192156784 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ +7,071.9317424000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ -2,545.1531098000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniDAIUSDC مقابل USD هو $ +2,072.1199257406 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -3,894.192156784 -0.17% 30 يوم $ +7,071.9317424000 +0.31% 60 يوم $ -2,545.1531098000 -0.11% 90 يوم $ +2,072.1199257406 +0.09%

تحليل سعر Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniDAIUSDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,253,993$ 2,253,993 $ 2,253,993 24 ساعة مرتفع $ 2,277,725$ 2,277,725 $ 2,277,725 عالية طوال الوقت $ 2,347,965$ 2,347,965 $ 2,347,965 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -0.17% تغير السعر (7 أيام) -0.04%

معلومات سوق Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: