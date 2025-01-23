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سعر Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) المباشر لليوم هو USD 1,146.62 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNICRVWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniCRVWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniCRVWETH خلال اليوم هو -7.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniCRVWETH مقابل USD هو $ -90.253202565215 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniCRVWETH مقابل USD هو $ -125.5301230080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniCRVWETH مقابل USD هو $ +240.5647745080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniCRVWETH مقابل USD هو $ +580.0392180960036 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -90.253202565215 -7.29% 30 يوم $ -125.5301230080 -10.94% 60 يوم $ +240.5647745080 +20.98% 90 يوم $ +580.0392180960036 +102.38%

تحليل سعر Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniCRVWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1,139.51$ 1,139.51 $ 1,139.51 24 ساعة مرتفع $ 1,238.92$ 1,238.92 $ 1,238.92 عالية طوال الوقت $ 1,773.24$ 1,773.24 $ 1,773.24 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -7.29% تغير السعر (7 أيام) -13.43%

معلومات سوق Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: