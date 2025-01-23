سعر Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH)
سعر Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) المباشر لليوم هو USD 1,146.62. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNICRVWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniCRVWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniCRVWETH خلال اليوم هو -7.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AAMMUNICRVWETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AAMMUNICRVWETH.
خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniCRVWETH مقابل USD هو $ -90.253202565215 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniCRVWETH مقابل USD هو $ -125.5301230080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniCRVWETH مقابل USD هو $ +240.5647745080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniCRVWETH مقابل USD هو $ +580.0392180960036 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -90.253202565215
|-7.29%
|30 يوم
|$ -125.5301230080
|-10.94%
|60 يوم
|$ +240.5647745080
|+20.98%
|90 يوم
|$ +580.0392180960036
|+102.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniCRVWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-7.29%
-13.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AAMMUNICRVWETH إلى AUD
A$1,823.1258
|1 AAMMUNICRVWETH إلى GBP
￡928.7622
|1 AAMMUNICRVWETH إلى EUR
€1,100.7552
|1 AAMMUNICRVWETH إلى USD
$1,146.62
|1 AAMMUNICRVWETH إلى MYR
RM5,090.9928
|1 AAMMUNICRVWETH إلى TRY
₺40,877.003
|1 AAMMUNICRVWETH إلى JPY
¥179,434.5638
|1 AAMMUNICRVWETH إلى RUB
₽113,802.035
|1 AAMMUNICRVWETH إلى INR
₹99,136.7652
|1 AAMMUNICRVWETH إلى IDR
Rp18,493,868.3786
|1 AAMMUNICRVWETH إلى PHP
₱67,180.4658
|1 AAMMUNICRVWETH إلى EGP
￡E.57,686.4522
|1 AAMMUNICRVWETH إلى BRL
R$6,810.9228
|1 AAMMUNICRVWETH إلى CAD
C$1,639.6666
|1 AAMMUNICRVWETH إلى BDT
৳139,841.7752
|1 AAMMUNICRVWETH إلى NGN
₦1,786,009.7106
|1 AAMMUNICRVWETH إلى UAH
₴48,158.04
|1 AAMMUNICRVWETH إلى VES
Bs63,064.1
|1 AAMMUNICRVWETH إلى PKR
Rs319,654.7236
|1 AAMMUNICRVWETH إلى KZT
₸597,503.682
|1 AAMMUNICRVWETH إلى THB
฿38,939.2152
|1 AAMMUNICRVWETH إلى TWD
NT$37,540.3388
|1 AAMMUNICRVWETH إلى CHF
Fr1,031.958
|1 AAMMUNICRVWETH إلى HKD
HK$8,920.7036
|1 AAMMUNICRVWETH إلى MAD
.د.م11,443.2676