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سعر Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) المباشر لليوم هو USD 81.59 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNIBATWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniBATWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniBATWETH خلال اليوم هو -3.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniBATWETH مقابل USD هو $ -2.75008426811662 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniBATWETH مقابل USD هو $ -1.6313349370 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniBATWETH مقابل USD هو $ -6.2034100850 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniBATWETH مقابل USD هو $ +19.52909685000031 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.75008426811662 -3.26% 30 يوم $ -1.6313349370 -1.99% 60 يوم $ -6.2034100850 -7.60% 90 يوم $ +19.52909685000031 +31.47%

تحليل سعر Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniBATWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 81.09$ 81.09 $ 81.09 24 ساعة مرتفع $ 84.48$ 84.48 $ 84.48 عالية طوال الوقت $ 229.23$ 229.23 $ 229.23 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -3.26% تغير السعر (7 أيام) -7.27%

معلومات سوق Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: