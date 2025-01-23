سعر Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH)
سعر Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) المباشر لليوم هو USD 81.59. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIBATWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniBATWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniBATWETH خلال اليوم هو -3.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniBATWETH مقابل USD هو $ -2.75008426811662 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniBATWETH مقابل USD هو $ -1.6313349370 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniBATWETH مقابل USD هو $ -6.2034100850 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniBATWETH مقابل USD هو $ +19.52909685000031 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.75008426811662
|-3.26%
|30 يوم
|$ -1.6313349370
|-1.99%
|60 يوم
|$ -6.2034100850
|-7.60%
|90 يوم
|$ +19.52909685000031
|+31.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniBATWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-3.26%
-7.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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