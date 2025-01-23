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سعر Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) المباشر لليوم هو USD 3,204.69 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMUNIAAVEWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM UniAAVEWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM UniAAVEWETH خلال اليوم هو -5.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniAAVEWETH مقابل USD هو $ -185.170744578725 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniAAVEWETH مقابل USD هو $ -191.4757409340 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniAAVEWETH مقابل USD هو $ +1,129.2205918500 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniAAVEWETH مقابل USD هو $ +1,395.460770335567 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -185.170744578725 -5.47% 30 يوم $ -191.4757409340 -5.97% 60 يوم $ +1,129.2205918500 +35.24% 90 يوم $ +1,395.460770335567 +77.13%

تحليل سعر Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniAAVEWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,184.41$ 3,184.41 $ 3,184.41 24 ساعة مرتفع $ 3,387.31$ 3,387.31 $ 3,387.31 عالية طوال الوقت $ 3,849.26$ 3,849.26 $ 3,849.26 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -5.47% تغير السعر (7 أيام) +1.68%

معلومات سوق Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: