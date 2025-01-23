سعر Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)
سعر Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) المباشر لليوم هو USD 3,204.69. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMUNIAAVEWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM UniAAVEWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM UniAAVEWETH خلال اليوم هو -5.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AAMMUNIAAVEWETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AAMMUNIAAVEWETH.
خلال اليوم، كان سعر Aave AMM UniAAVEWETH مقابل USD هو $ -185.170744578725 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM UniAAVEWETH مقابل USD هو $ -191.4757409340 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM UniAAVEWETH مقابل USD هو $ +1,129.2205918500 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM UniAAVEWETH مقابل USD هو $ +1,395.460770335567 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -185.170744578725
|-5.47%
|30 يوم
|$ -191.4757409340
|-5.97%
|60 يوم
|$ +1,129.2205918500
|+35.24%
|90 يوم
|$ +1,395.460770335567
|+77.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM UniAAVEWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-5.47%
+1.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى AUD
A$5,095.4571
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى GBP
￡2,595.7989
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى EUR
€3,076.5024
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى USD
$3,204.69
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى MYR
RM14,228.8236
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى TRY
₺114,247.1985
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى JPY
¥501,501.9381
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى RUB
₽318,065.4825
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى INR
₹277,077.4974
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى IDR
Rp51,688,541.1507
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى PHP
₱187,762.7871
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى EGP
￡E.161,227.9539
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى BRL
R$19,035.8586
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى CAD
C$4,582.7067
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى BDT
৳390,843.9924
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى NGN
₦4,991,721.2847
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى UAH
₴134,596.98
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى VES
Bs176,257.95
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى PKR
Rs893,403.4782
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى KZT
₸1,669,963.959
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى THB
฿108,831.2724
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى TWD
NT$104,921.5506
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى CHF
Fr2,884.221
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى HKD
HK$24,932.4882
|1 AAMMUNIAAVEWETH إلى MAD
.د.م31,982.8062