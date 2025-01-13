سعر Aave AMM DAI (AAMMDAI)
سعر Aave AMM DAI (AAMMDAI) المباشر لليوم هو USD 0.99732. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM DAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM DAI خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM DAI مقابل USD هو $ -0.0010296770207037 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM DAI مقابل USD هو $ -0.0028344831 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM DAI مقابل USD هو $ -0.0045038971 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM DAI مقابل USD هو $ -0.0040691620952504 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0010296770207037
|-0.10%
|30 يوم
|$ -0.0028344831
|-0.28%
|60 يوم
|$ -0.0045038971
|-0.45%
|90 يوم
|$ -0.0040691620952504
|-0.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM DAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
-0.10%
-0.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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