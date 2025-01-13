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سعر Aave AMM DAI (AAMMDAI) المباشر لليوم هو USD 0.99732 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM DAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM DAI خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM DAI (AAMMDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM DAI مقابل USD هو $ -0.0010296770207037 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM DAI مقابل USD هو $ -0.0028344831 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM DAI مقابل USD هو $ -0.0045038971 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM DAI مقابل USD هو $ -0.0040691620952504 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0010296770207037 -0.10% 30 يوم $ -0.0028344831 -0.28% 60 يوم $ -0.0045038971 -0.45% 90 يوم $ -0.0040691620952504 -0.40%

تحليل سعر Aave AMM DAI (AAMMDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM DAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995102$ 0.995102 $ 0.995102 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) -0.26%

معلومات سوق Aave AMM DAI (AAMMDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: