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سعر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) المباشر لليوم هو USD 275,635 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AAMMBPTWBTCWETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aave AMM BptWBTCWETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Aave AMM BptWBTCWETH خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ -46.16489294 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ -31,098.1605495000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ +4,648.5291480000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ +70,559.48517243494 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -46.16489294 -0.01% 30 يوم $ -31,098.1605495000 -11.28% 60 يوم $ +4,648.5291480000 +1.69% 90 يوم $ +70,559.48517243494 +34.41%

تحليل سعر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM BptWBTCWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 271,638$ 271,638 $ 271,638 24 ساعة مرتفع $ 278,986$ 278,986 $ 278,986 عالية طوال الوقت $ 329,475$ 329,475 $ 329,475 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -6.49%

معلومات سوق Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: