شعار Aave AMM BptWBTCWETH

سعر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

USD

مخطط سعر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) المباشر

$275,635
$275,635$275,635
0.00%(1D)

سعر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) لليوم

سعر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) المباشر لليوم هو USD 275,635. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMBPTWBTCWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM BptWBTCWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM BptWBTCWETH خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AAMMBPTWBTCWETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AAMMBPTWBTCWETH.

أداء سعر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ -46.16489294 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ -31,098.1605495000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ +4,648.5291480000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ +70,559.48517243494 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -46.16489294-0.01%
30 يوم$ -31,098.1605495000-11.28%
60 يوم$ +4,648.5291480000+1.69%
90 يوم$ +70,559.48517243494+34.41%

تحليل سعر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM BptWBTCWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 271,638
$ 271,638$ 271,638

$ 278,986
$ 278,986$ 278,986

$ 329,475
$ 329,475$ 329,475

+0.45%

-0.01%

-6.49%

معلومات سوق Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

ما هو Aave AMM BptWBTCWETH ( AAMMBPTWBTCWETH )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة AAMMBPTWBTCWETH إلى العملات المحلية

1 AAMMBPTWBTCWETH إلى AUD
A$446,528.7
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى GBP
223,264.35
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى EUR
267,365.95
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى USD
$275,635
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى MYR
RM1,237,601.15
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى TRY
9,757,479
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى JPY
¥43,459,370.45
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى RUB
28,012,785.05
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى INR
23,751,467.95
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى IDR
Rp4,518,605,834.4
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى PHP
16,262,465
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى EGP
￡E.13,919,567.5
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى BRL
R$1,686,886.2
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى CAD
C$396,914.4
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى BDT
33,773,556.55
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى NGN
429,337,345.05
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى UAH
11,706,218.45
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى VES
Bs14,608,655
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى PKR
Rs77,100,622.2
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى KZT
146,147,189.7
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى THB
฿9,559,021.8
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى TWD
NT$9,126,274.85
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى CHF
Fr250,827.85
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى HKD
HK$2,144,440.3
1 AAMMBPTWBTCWETH إلى MAD
.د.م2,781,157.15