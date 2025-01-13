سعر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)
سعر Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) المباشر لليوم هو USD 275,635. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AAMMBPTWBTCWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave AMM BptWBTCWETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave AMM BptWBTCWETH خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ -46.16489294 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ -31,098.1605495000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ +4,648.5291480000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave AMM BptWBTCWETH مقابل USD هو $ +70,559.48517243494 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -46.16489294
|-0.01%
|30 يوم
|$ -31,098.1605495000
|-11.28%
|60 يوم
|$ +4,648.5291480000
|+1.69%
|90 يوم
|$ +70,559.48517243494
|+34.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave AMM BptWBTCWETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
-0.01%
-6.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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